Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Pkw +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 05. September 2022, in der Straße 'Hinter dem Tiergarten' in Delmenhorst Wertgegenstände aus einem verschlossenen Pkw entwendet.

Die 38-jährige Geschädigte parkte ihren schwarzen Kombi um 11:30 Uhr auf einem Parkplatz am Tiergarten. Als sie gegen 12:15 Uhr zum VW zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Scheibe eingeschlagen war und ihre Handtasche mitsamt Geldbeutel fehlte. Die Handtasche konnte sie in der Nähe wiederfinden, allerdings ohne Portemonnaie. Der entstandene Schaden betrug ungefähr 800 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

