Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe brechen in Rohbau ein

Wiehl (ots)

Auf diverses Werkzeug hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Freitag (25. Februar) und Montag (28. Februar) in einen Rohbau auf der Oberwiehler Straße eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich zwischen 11.30 Uhr am Freitag und 4.30 Uhr am Montag über die Terrassentür Zugang zu dem Haus. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten mehrere Werkzeuge sowie LED Lampen und ein Radio. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

