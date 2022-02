Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Wipperfürth (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lüdenscheider Straße haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (28. Februar) ein iPhone 12 mini, einen Asus Laptop und einen Autoschlüssel gestohlen. In der Tatzeit zwischen 2 und 4.45 Uhr durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume im Erdgeschoss und Keller des Hauses. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch nicht geklärt und weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das zentrale Ermittlungskommissariat Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell