Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Randalierer auf Pendlerparkplatz

Reichshof (ots)

Einen auf dem Pendlerparkplatz in Reichshof-Sengelbusch abgestellten Mercedes haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag massiv beschädigt. Der Geschädigte hatte den Wagen gegen 20.30 Uhr am Samstagabend (26. Februar) auf dem Pendlerparkplatz abgestellt. Als er gegen drei Uhr am Sonntag zurückkehrte, hatten Unbekannte den Wagen nahezu rundherum beschädigt. Dabei hatten die Täter Scheinwerfer und das Glasdach zerstört sowie mit einem Gegenstand zum Teil so stark auf Auto eingeschlagen, dass dabei Löcher im Blech zurückblieben. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

