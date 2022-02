Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ohne Licht gefahren - Führerscheinweg

Gummersbach (ots)

Ohne Licht, mit zugefrorenen Scheiben und ungewöhnlich langsam fahrend kam einem Streifenwagen gegen 23.30 Uhr am Samstagabend (26. Februar) ein 40-jähriger Autofahrer auf der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag entgegen. Die Polizeistreife wendete und hielt den Gummersbacher wenig später an, wobei er auffallend verzögert auf die Anhaltesignale reagierte. Der Grund der gefährlichen Fahrt war schnell ausgemacht, da den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch aus dem Auto entgegenschlug. Ein Alkoholvortest zeigte über 1,8 Promille an, sodass eine Blutprobe fällig war und der Führerschein bei der Polizei blieb.

