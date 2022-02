Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 36-Jähriger musste nach Unfallflucht zur Blutentnahme

Gummersbach (ots)

Ein stark alkoholisierter 36-Jähriger aus Gummersbach konnte am frühen Sonntagmorgen (27. Februar) als Tatverdächtiger nach einer Verkehrsunfallflucht von der Polizei ermittelt werden. Gegen drei Uhr hatte ein Autofahrer im Industriegebiet Friedrichstal beim Verlassen eines Parkplatzes zunächst ein dort abgestelltes Auto und kurz darauf eine Mauer gestreift. Ohne sich um den deutlichen Fremdschaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Ein Zeuge hatte die Situation beobachtet und konnte der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Wagens nennen. An der Halteranschrift konnte der vermutliche Fahrer neben dem Fahrzeug mit einer Bierflasche in der Hand angetroffen werden. Fast zwei Promille zeigte kurz darauf ein Alkoholvortest an, sodass die Polizei eine Blutprobenentnahme veranlasste. Weiterhin stellten die Polizisten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell