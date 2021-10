Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Glauburg/Stockheim: Alarm verjagt Einbrecher

Friedberg (ots)

+++

Glauburg/Stockheim: Alarm verjagt Einbrecher

Straftäter sind in der Nacht zu Montag (04.10.2021) in ein Gewerbegebäude in der Stockheimer Bahnhostraße eingebrochen, in welchem neben verschiedenen Geschäften unter anderem auch ein Geldinstitut untergebracht ist. Die bislang unbekannten Täter brachen in den Räumlichkeiten mehrere Registrierkassen auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Offenbar hatten die Einbrecher während des Versuches, mit Hilfe schweren Werkzeuges an weitere Zahlungsmittel zu gelangen, gegen 02.45 Uhr den Alarm ausgelöst, woraufhin sie den Tatort fluchtartig verließen.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem aufgrund besonders schweren Diebstahls. Die Ermittler fragen: Wem waren zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des späteren Tatortes aufgefallen? Wer hatte die Tat beobachten können? Wem sind die Tatverdächtigen bei der anschließenden Flucht begegnet? Wem war möglicherweise gar ein Fahrzeug aufgefallen, welches sich mit hohem Tempo vom Ort des Geschehens entfernte? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell