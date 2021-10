Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Nach Einbruch in Autowerkstatt - Diebe stehlen Fahrzeuge

Friedberg (ots)

Nachdem sie zwischen Samstagnachmittag (02.10.2021, 16.30 Uhr) und Sonntagabend (03.10.2021, 22.30 Uhr) in eine Kfz-Werkstatt in der Frankfurter Landstraße eingestiegen waren und dort mehrere Autoschlüssel an sich genommen hatten, entwendeten Einbrecher zwei Fahrzeuge vom dortigen Firmengelände.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen VW Transporter sowie einen grauen Audi A7, Zeitwert: etwa 60.000 Euro.

Die Friedberger Kripo ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wo sind die beiden gestohlenen Fahrzeuge aufgetaucht? Wer kann anderweitige, sachdienliche Angaben machen?

