Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Überfall auf Getränkemarkt

Friedberg (ots)

Büdingen: Überfall auf Getränkemarkt

Beim Verlassen ihrer Arbeitsstelle wurden am Freitagabend (01.10.2021) zwei Angestellte eines Büdinger Getränkemarktes überfallen. Mit einem Messer in der Hand hatte der Räuber die beiden Mitarbeiter gegen 20.15 Uhr vor dem Gebäude in der Straße "Über der Seeme" abgefangen und die Herausgabe der mitgeführten Tageseinnahmen gefordert. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Höhe weniger Tausend Euro in Richtung Berliner Straße. Die beiden Geschädigten blieben körperlich unverletzt.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 185 cm großen und schlanken Mann im Alter von 20 bis 30 Jahre Jahren gehandelt haben. Zur Tatzeit war dieser bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und grauer Jeans. Er soll Englisch mit möglicherweise osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die Kripo in Friedberg ermittelt wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 06031/6010 um Hinweise. Wem waren vor der Tat verdächtige Personen in der Nähe des späteren Tatortes aufgefallen? Wer hatte die Tat beobachten können? Wem ist der beschriebene Tatverdächtige bei der anschließenden Flucht in Richtung Berliner Straße und anschließend weiter in noch unbekannte Richtung begegnet?

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell