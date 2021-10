POL-WE: + Blitzeinbruch in Oberauer Rewe + Wer kennt Fahrraddieb? + Wohnungseinbruch scheitert in Vilbel + E-Bike in Salus-Klinik gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Altenstadt-Oberau: Rewe - Blitzeinbruch zielt auf Zigaretten -

Auf Zigaretten aus dem Rewe in der Straße "Bei der Nachtweide" hatten es Einbrecher am frühen Freitagmorgen (01.10.2021) abgesehen. Gegen 01.30 Uhr schlugen sie die Eingangstür des Marktes ein, griffen sich blitzartig eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten und flüchteten. Ihr Beutezug dauerte nur wenige Minuten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter heute Morgen am Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat nach halb eins einen schnell fahrenden Pkw von Oberau aus fliehen sehen? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Vilbel: Rad geklaut / Wer kennt den Dieb? -

Am Donnerstagabend (30.09.2021) schlug ein Fahrraddieb in der Fraunhoferstraße zu. Der Besitzer hatte sein schwarzes Pedelec der Marke "Cube" in Höhe der Hausnummer 21 festgeschlossen. Gegen 18.00 Uhr knackte ein Unbekannter das Schloss und machte sich mit dem rund 3.500 Euro teuren Fahrrad aus dem Staub. Der Dieb ist zwischen 45 und 50 Jahre alt und ca. 175 bis 180 cm groß. Er hatte blonde kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und war bekleidet mit einem Holzfällerhemd, einem schwarzen T-Shirt darunter sowie einer dunklen Jeans. Hinweise zu dem Fahrraddieb oder zum Verbleib des Pedelecs vom Typ "Stereo Hybrid 120 Pro 500" nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Wohnungseinbruch scheitert -

Am helllichten Tag versuchten Einbrecher in der Friedberger Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Die Diebe verschafften sich Zugang zum Treppenhaus und hebelten an der Tür der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand - zurück blieb ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen, die die Täter am Mittwoch (29.09.2021), zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Friedberg-Dorheim: Fahrrad verschwunden -

Aus einem Carport auf dem Gelände der Salus-Klinik ließ ein Unbekannter ein rund 2.700 Euro teures E-Bike mitgehen. Das schwarz-rote Bike vom Hersteller "Bulls" war mit zwei Schlösser gesichert und der Akku mit einer Ladestation verbunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Dieb das Rad wegtrug, da die Schlösser lediglich an dem E-Bike selbst angelegt waren. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Täter im Zeitraum von Mittwoch (28.09.2021), gegen 18.00 Uhr und Donnerstag (30.09.2021), gegen 08.30 Uhr beobachteten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

