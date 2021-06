Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schöninghsdorf - Flucht nach Unfall

Schöninghsdorf (ots)

Am Sonntag kam es auf der Provinzialstraße in Schöninghsdorf zu einem Verkehrsunfall, der eine Suchaktion zur Folge hatte. Drei Personen wurden dabei verletzt. Der 31-Jährige Fahrer eines BMW sowie seine dreijährige Tochter und ein 28-jähriger Beifahrer und waren gegen 16.40 Uhr in Richtung Schöninghsdorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach links von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte danach mit mehreren Bäumen. Die beiden Männer flüchteten anschließend mit dem Kind von der Unfallstelle. Die Dreijährige wurde in der Nähe an Ersthelfer übergeben. Das Mädchen wurde bei dem Unfall vermutlich leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Währenddessen wurde sie bereits von ihrer hinzugerufenen Mutter betreut. Die Männer setzten daraufhin ihre Flucht fort. Im Rahmen einer Fahndung konnten die leicht verletzten Unfallbeteiligten noch am selben Abend gestellt werden. Sie standen vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Der 31-Jährige verfügt zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Männer wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Während der Suchmaßnahmen wurde die Polizei von der Feuerwehr Osterbrock durch den Einsatz einer Drohne sowie von einem Diensthund der Diensthundeführerstaffel aus Osnabrück unterstützt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell