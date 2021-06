Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Zeugen gesucht

Heede (ots)

Die Polizei Papenburg sucht nach Zeugen zu einem Zwischenfall, der sich am Samstag gegen 21.15 Uhr an der Straße Am Hassel in Heede ereignete. Ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad folgte einem achtjährigen Jungen und forderte ihn auf mit seinem Rad stehen zu bleiben. Als der Junge dies tat, legte der Mann ihm einen Kabelbinder um den Hals und fuhr davon. Das Opfer begab sich nach Hause, wo seine Mutter ihm von dem Kabelbinder befreite. Der Junge blieb unverletzt. Der Mann soll etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er hat kurzes Haar sowie einen langen Kinnbart. Der Mann trug ein hellgraues T-Shirt sowie eine kurze graue Hose. Zudem soll er eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

