Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Hückeswagen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Peterstraße haben Diebe von Samstag auf Sonntag (26./27. Februar) Bargeld und Schmuck erbeutet. Um in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses zu gelangen, haben die Einbrecher eine auf der Rückseite des Hauses gelegene Terrassentüre aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Räume und fanden dabei Bargeld und Schmuck, mit denen sie unerkannt flüchten konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich zwischen 11.30 Uhr am Samstag und 02.30 Uhr am Sonntagmorgen im Bereich der Peterstraße aufgehalten haben, nimmt das zentrale Ermittlungskommissariat Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

