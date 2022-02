Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Gummersbach (ots)

Zwischen Samstag (26. Februar) und Montag sind Einbrecher in eine Firma auf der Gummersbacher Straße eingestiegen. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Einbrecher zwischen 12 Uhr am Samstag und 6.40 Uhr am Montagmorgen eine Fensterscheibe zu einem Büro auf der Rückseite der Firma ein. Im Büro durchwühlten sie einen Aktenschrank und brachen eine Kasse auf. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

