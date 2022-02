Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichendiebstähle in Gummersbach und Nümbrecht

Gummersbach; Nümbrecht (ots)

Zwischen Donnerstag (24. Februar, 12 Uhr) und Sonntagnachmittag haben Unbekannte das hintere Kennzeichen GM-AP1798 von einem Toyota Yaris gestohlen. Der graue Wagen parkte auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schütt in Gummersbach. In Nümbrecht entwendeten Diebe zwischen Samstag (26. Februar) und Sonntag die vorderen Kennzeichen GM-AP2607 und GM-MO3121. Die Fahrzeuge waren von 22 Uhr bis 11 Uhr auf einem Grundstück im Rotkleeweg abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell