POL-CUX: Straftat gegen das Tierschutzgesetz

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Lüdingworth. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Lüdingworth-Osterende mehrere Gänse und Hühner in ihrem Stall erschlagen. Der Stall steht auf einem alten, unbewohnten und baufälligen Bauernhof kurz vor einer scharfen Linkskurve Richtung Otterndorf. Die Täter betraten widerrechtlich das Grundstück, gingen vermutlich zielgerichtet zu dem Stall und schlugen dort mit einer Holzlatte auf die Gänse und Hühner ein. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Tatzeitraum Personen an dem Grundstück gesehen haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können. Zeugen melden sich bitte unter 04723-500360 bei der Polizeistation Altenwalde oder unter 04721-5730 bei der Polizei Cuxhaven.

