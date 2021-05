Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Wohnungseinbruch ++ Beifahrerin beim Rangieren verletzt ++ Ablenkung durch Handy - zwei Verletzte bei Unfall ++ Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Cuxhaven (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Lamstedt. In der Zeit von Montag, 24.05.21, bis Mittwoch, 26.05.21, haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus im Maiglöckchenweg in Lamstedt einzubrechen. Die Täter versuchten die Terrassentür und die Tür eines Geräteschuppens aufzuhebeln. Beide Versuche scheiterten aus bisher unbekannten Gründen. 'Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro.

Beifahrerin beim Rangieren verletzt

Hemmoor. Eine 60-jährige Lamstedterin wurde gestern Vormittag bei einem Unfall auf einem Parkplatz schwer verletzt. Ihr 62-jähriger Lebensgefährte hatte die Frau auf dem Parkplatz aussteigen lassen und wollte dann mit seinem PKW mit Anhänger weiterfahren. Beim Rangieren mit dem Gespann stieß der Anhänger gegen die Frau und verletzte sie schwer. Die 60-jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ablenkung durch Handy - zwei Verletzte bei Unfall - Verursacherin ohne Schaden

Hechthausen. Weil eine 40-jährige aus Hechthausen gestern ihr Handy während der Autofahrt benutzte, kam es im Gegenverkehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Frau war mit ihrem PKW auf der Landstraße in Hechthausen unterwegs. Weil sie durch die Handynutzung abgelenkt war, geriet ihr PKW in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 28-jähriger aus Schiffdorf musste mit seinem PKW eine Vollbremsung machen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein hinter ihm fahrender 62-jähriger aus Himmelpforten konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW des Schiffdorfers auf. Zwei Insassen in dem dritten Fahrzeug, eine 55-jährige und eine 28-jährige, wurden leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 8.000 Euro. Der PKW der Unfallverursacherin wurde nicht beschädigt.

Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Loxstedt/BAB27. Am 27.05.2021 führten speziell ausgebildete Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven auf der A 27 eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Von den kontrollierten LKW und Sattelzügen waren lediglich zwei ohne jegliche Beanstandungen. Drei Gespannen musste die Weiterfahrt ganz oder zumindest kurzfristig untersagt werden. Besonders gravierend waren die Mängel eines moldawischen Sattelzuges auf dem Weg nach Bremerhaven. Bereits bei einer ersten Inaugenscheinnahme waren gravierende technische Mängel im Bereich der Bremsen, des Rahmens und der Federung offensichtlich. Die Vorführung bei einer technischen Überprüfungsstelle bestätigte den Verdacht. Sattelzugmaschine und auch der Auflieger wiesen derart gravierende Mängel auf, dass die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt und die Kennzeichen sichergestellt wurden. Es liegt nun an dem Fahrzeughalter, ob er den Sattelzug in Deutschland repariert, oder auf einem Tieflader wieder nach Moldawien holt. Der Fahrzeugführer hatte die erforderliche Ruhezeit so massiv unterschritten, dass eine sofortige Pause von mindestens 9 Stunden angeordnet wurde. Von Fahrzeugführer und Halter wurden vor Ort Sicherheitsleistungen im insgesamt 4-stelligen Eurobereich einbehalten.

