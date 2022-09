POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Delmenhorst ist am Samstag, 03. September 2022, gegen 14:50 Uhr, in seiner Wohnung überfallen worden. Gegenüber der verständigten Polizei gab der 50-Jährige an, dass ein junger Mann an seiner Haustür geklingelt und sich als ...

mehr