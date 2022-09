Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann in Wohnung überfallen +++ Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Delmenhorst ist am Samstag, 03. September 2022, gegen 14:50 Uhr, in seiner Wohnung überfallen worden.

Gegenüber der verständigten Polizei gab der 50-Jährige an, dass ein junger Mann an seiner Haustür geklingelt und sich als Nachbar ausgegeben hatte. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, drängte ihn der junge Mann unter Vorhalt eines Schlagstocks in die Wohnung und forderte die Herausgabe von Bargeld. Schließlich nahm der junge Mann geringe Mengen Bargeld und ein Messer an sich und verließ die Wohnung.

Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Polizei Delmenhorst einen 19-jährigen Delmenhorster in Tatortnähe antreffen, auf den die Beschreibung des 50-jährigen Opfers zutraf. Bei ihm fanden sie Bargeld in passender Stückelung und außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel. Der 19-Jährige war in Begleitung eines 17-jährigen Delmenhorsters, bei dem das entwendete Messer gefunden wurde. Wegen des Verdachts des schweren Raubs wurde der 19-Jährige vorläufig festgenommen.

Nach der polizeilichen Sachbearbeitung und Kontaktaufnahme zur zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der 19-Jährige gegen 20:00 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen.

