Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Schaden beim Ausparken hinterlassen und geflüchtet

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag in Ingelfingen nach Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker blieb zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr vermutlich beim Ausparken an einem in der Mühlstraße auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Mazda hängen und fuhr davon. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Bretzfeld: Einbruch in Sportanlage

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zum Stadion in Bretzfeld und entwendeten Bargeld und Elektroartikel. Der oder die Täter kletterten zwischen 23 Uhr am Freitag und 15 Uhr am Sonntag über den Zaun und versuchten in den Regierraum zu gelangen. Als dies misslang brachen die Täter in das Sportheim ein. Neben Bargeld in geringer Höhe entwendeten sie Spirituosen. Später stellte sich heraus, dass auch in das Tennisheim eingebrochen und ein Fernseher entwendet wurde. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Niedernhall: In Kindergarten eingebrochen

Die Verglasung eines Fensters am Kindergarten in Niedernhall schlugen Unbekannte in der vergangenen Woche ein, um Elektrogeräte zu stehlen. Der oder die Täter gelangten zwischen 10 Uhr am vergangenen Montag, 22. August, und 9 Uhr am Sonntag in das Gebäude in der Schöntaler Straße, indem sie drei faustgroße Steine in die Verglasung warfen. Dort nahmen sie die Gegenstände im Wert von rund 1.500 Euro an sich und flüchteten. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Kupferzell: Alkoholisiert gefahren - Pkw landet auf Dach

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 18-Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Audi bei Kupferzell von der Fahrbahn ab. Der junge Mann war gegen 6 Uhr von Kupferzell auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Hesselbronn unterwegs. In der ersten Linkskurve kam er nach rechts ab, erschrak und zog nach links. Dabei kam der Audi ins Schleudern und links von der Fahrbahn ab. Danach überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach. Der 18-Jährige blieb unverletzt und es entstand Sachschaden am Auto, an einem Gartenzaun sowie einem Verkehrszeichen von insgesamt rund 6.000 Euro. Ein Alkoholtest beim Audi-Lenker ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

