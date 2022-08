Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Wohnhausbrand - 1 tote Frau zu beklagen Heute Morgen kurz nach 10.00 Uhr meldeten Notrufer eine dunkle Rauchwolke über einem Wohnhaus in der Vorstadtstraße. Zeugen konnten kurz danach beobachten, wie eine Stichflamme aus einem geborstenen Fenster im 2. Stock herausschlug. Ein Einsatztrupp der Feuerwehr, welcher mit schwerem Atemschutzgerät in das Gebäude eindrang, konnte eine 66-jährige Dame, leblos auf dem Boden liegend, vorfinden. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen in alle Richtungen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen und 8 Helfern im Einsatz. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Buchen unter Telefon 06281/9040 oder der Kriminalpolizei in Mosbach unter Telefon 06261/8090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell