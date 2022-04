Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Gehlert (ots)

Am Ostersonntag, 17.04.22, gegen 11:25 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 24 zwischen Gehlert und Langenbaum ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Demnach befuhr der 21jährge Kradfahrer die K 24 aus Richtung Langenbaum kommend in Richtung Gehlert und kam ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachfolgend prallte der Kradfahrer in eine angrenzende Baumgruppe. Der 21jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Koblenzer Krankenhaus zugeführt. An dem Motorrad entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

