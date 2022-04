POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Streithausen/Marienstatt (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 15.04.22, 06:00 Uhr bis Samstag, 16.04.22, 06:00 Uhr wurde vergeblich versucht in das Hauptgebäude einer Gaststätte einzubrechen. Allerdings gelang es den unbekannten Tätern einen Kühlraum und eine separate Verkaufshütte aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle ...

mehr