Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wilgartswiesen (ots)

Am Samstag, den 30.07.2022 gegen 12:06 Uhr, ereignete sich auf der K38 zwischen Hauenstein und Wilgartswiesen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 68-jährige Unfallverursacher befuhr die K38 von Wilgartswiesen nach Hauenstein. Hierbei geriet er mit seinem PKW der Marke Dodge in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden, und mit zwei Personen (26 Jahre und 23 Jahre) besetzten, PKW der Marke Alfa Romeo. Hierbei wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher mit knapp über 2 Promille alkoholisiert war. An den PKW entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 21000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin wurde die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe beschmutzt, weshalb der LBM hinzugezogen wurde. Die Fahrbahn war für ca. 2 Stunden gesperrt. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. /pidn

