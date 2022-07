Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall/Umgekippter Sattelzug/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Donnerstag, 29.07.2022, gegen 18.40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Sattelzug die B 10 aus Richtung Landau kommend in Richtung Pirmasens. In Höhe der Ortschaft Hauenstein kam der Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug aufgrund eines körperlichen Mangels nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Dort beschädigte er einen Leipfosten und verursachte Flurschaden. Beim Gegenlenken kippte der Sattelzug auf die rechte Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Eurobereich. Der nicht verletzte Fahrer konnte aus dem Führerhaus geborgen werden und wurde medizinisch versorgt. Der Sattelzug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn war bis 01.00 Uhr gesperrt, eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der Sattelzug vor dem Unfallereignis Schlangenlinien und geriet hierbei auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Bislang ist nicht bekannt, ob er hierbei auch andere, entgegenkommende Fahrzeugführer gefährdete. Zeugen und ggf. Geschädigte mögen sich bitte per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung setzen./pidn

