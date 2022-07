Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Am 28.7.2022, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, wurde in einer Tiefgarage im Europaring ein Toyota Avensis durch Unbekannt beschädigt. Die hintere rechte Fahrzeugseite wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schadenshöhe ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

