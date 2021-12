Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Bitumenkocher brennt auf Baustellendach

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Dach eines Neubaus an der Ludwigsburger Straße ist am Donnerstagnachmittag gegen 15:40 Uhr ein Bitumenkocher in Brand geraten und hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mutmaßlicher Auslöser des Brandes war ein defekter Thermostat, der zu einer unbemerkten Überhitzung des Inhalts führte. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Kocher entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Gebäude selbst war von dem Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand kurz nach 16:00 Uhr gelöscht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell