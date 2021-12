Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

32 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Erdmannhausen, Marbach und Affalterbach rückten am Mittwochnachmittag zu einem Fahrzeugbrand in die Riedstraße nach Erdmannhausen aus. Am dortigen Kreisverkehr war ein mit drei Personen besetzter Mercedes gegen 15:45 Uhr während er Fahrt plötzlich in Brand geraten. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

