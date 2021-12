Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen-Enz/Gündelbach: Versuchter Geldautomaten-Aufbruch

Ludwigsburg (ots)

Über einen Lagerraum und nach Aufhebeln einer Verbindungstür sind bislang unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr an die Rückseite eines Geldautomaten in der Katharinenstraße in Gündelbach gelangt. Unter Einsatz eines Trennschleifers, einer Spitzhacke und einer vorgefundenen Eisenstange versuchten die Unbekannten an Bargeld zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. Die Höhe des dabei angerichteten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

