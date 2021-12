Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 16:20 Uhr einen Verkehrsunfall in der Straße "Im Bühl" in Weissach beobachtet haben. Ein noch unbekannter Verursacher hat vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda gestreift. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort.

