Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Durchdrehende Reifen und Schlangenlinien direkt vor einem Polizeiauto

Gelsenkirchen (ots)

Durchdrehende Reifen und lautes Motorengeheul: So fiel gestern, 30. November 2021, gegen 22.45 Uhr ein PKW an der Kreuzung Bismarckstraße/Bickernstraße in Bismarck vor einer Ampel auf. Bei Grün fuhr der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit, durchdrehenden Reifen und in Schlangenlinien los. Als die unmittelbar dahinter fahrenden Polizeibeamten den PKW anhalten wollten, erhöhte dieser die Geschwindigkeit, um sich der Kontrolle zu entziehen. Beim Abbiegen in die Grimbergstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass sich der Wagen um 180 Grad drehte und stehen blieb. Den Beamten gegenüber gab der Mann an, ein paar Bier getrunken zu haben. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Bei einer anschließenden Durchsuchung zwecks Transports zur Polizeiwache fanden die Beamten bei dem 39-Jährigen einen Führerschein, der sich schnell als Fälschung herausstellte. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass für dieses keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Beamten untersagten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Da der Beschuldigte die geforderte Sicherheitsleistung nicht zahlen konnte und zudem ein Haftbefehl zur Vollstreckung gegen ihn bestand, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

