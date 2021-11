Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Automatenaufbruch

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstag, 9. November, gegen 2.30 Uhr, konnte die Polizei Hamm an der Soester Straße zwei Automatenaufbrecher festnehmen. Die beiden Männer konnten dabei beobachtet werden, wie sie mit einer Säge versuchten, das Schloss eines Zigarettenautomaten zu durchtrennen. Der 50-jährige aus Nieheim und der 37- jährige Mann aus Hamm konnten nach kurzer Flucht zu Fuß vor Ort vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Nun wird geprüft, ob die beiden Männer auch für vergangene Aufbrüche von Zigarettenautomaten in Betracht kommen. Die Ermittlungen dauern an. (mm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell