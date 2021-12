Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen

Rutesheim: Einbrüche in Schnellteststationen

Ludwigsburg (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr in den Container einer Covid-19-Schellteststation auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Weil der Städter Straße eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhren sie mit einem weißen Pritschenwagen auf den dortigen Parkplatz, hebelten die Tür des Containers auf und ließen zwei Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld mitgehen. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung der B 295.

Vermutlich geht auch ein in derselben Nacht versuchter Einbruch in einen Testcontainer in Rutesheim auf das Konto der Täter. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Dieselstraße versuchten sie die Tür des Containers aufzuhebeln, die den Aufbruchsversuchen jedoch standhielt. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0800 1100225 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell