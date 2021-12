Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Sprayer am Bahnhof Wismar gestellt

Wismar (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden konnten Beamte des Bundespolizeireviers Wismar einen Graffitisprayer auf frischer Tat stellen, als dieser dabei war, einen Schriftzug mittels Farbspraydose auf ein am Bahnhof Wismar abgestelltes Triebfahrzeug zu sprühen. Der Schriftzug wurde in grüner Farbe angebracht und hatte eine Größe von zwei Quadratmetern. Nachdem die Bundespolizisten den Täter ansprachen, versuchte dieser zu flüchten, konnte aber durch die eingesetzten Bundespolizisten gestellt werden. Nach Eröffnung des Tatvorwurfs und Belehrung, stellten die Beamten bei der Durchsuchung seines mitgeführten Einkaufsbeutels dann mehrere Spraydosen fest. Bei ihm wurden außerdem ein Teleskopschlagstock, ein Schlagring, ein Butterflymesser und weitere Farbspraydosen aufgefunden und sichergestellt. Durch den Bereitschaftsstaatsanwalt Schwerin wurde des Weiteren die Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten angeordnet. Im Rahmen dieser Durchsuchung wurden 222 Farbspraydosen, Skizzenbücher, ein Smartphone, eine Festplatte sowie weitere Messer, die verbotene Gegenstände im Sinne des Waffengesetzes darstellen gefunden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 22-jährige Mann auf freiem Fuß belassen. Nun erwarten ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell