Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Berauscht im Zug unterwegs

Schwaan, Güstrow (ots)

Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock nahmen im Rahmen einer Zugstreife am 01.12.2021 gegen 12:30 Uhr in der S-Bahn Rostock - Güstrow auf Höhe Schwaan einen ungewöhnlichen Geruch wahr, der darauf schließen ließ, dass kurz zuvor Rauschmittel konsumiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein einziger Fahrgast in dem Waggon. Aufgrund der Wahrnehmungen wurde die Person von den Beamten befragt. Dieser gab an, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurden dann 4,8 g Cannabisblüten sowie ein Grinder mit Resten von Cannabis bei dem 31-jährigen Mann aufgefunden und sichergestellt. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am selben Tag fiel den Bundespolizisten eine weitere männliche Person auf, welche im Bahnhofsgebäude Güstrow keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Daraufhin wurde der Mann durch die Beamten zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes angesprochen. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung bei der der Mann seinen Personalausweis aus der Bauchtasche holen wollte, nahmen die Beamten eine gelbe Verpackung eines Überraschungseies wahr. Auf Nachfrage zum Inhalt gab der 17-Jährige an, dass sich darin Betäubungsmittel befinden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten ein Butterflymesser sowie weitere Betäubungsmittel (9,6 g Cannabis) aufgefunden und sichergestellt werden. Nach eingehender Belehrung erwartet ihn zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

