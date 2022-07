POL-PDPS: Diebstahl eines Grenzübergangsschildes

Hinterweidenthal (ots) - Am Dienstag, 26.07.2022, gegen 10.00 Uhr befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Hyundai i 40 die B 10 aus Richtung Hauenstein kom-mend in Richtung Hinterweidenthal. Im zweispurigen Bereich kurz vor der Gaststätte Frauenstein wollte die Fahrerin des Hyundai einen, in die gleiche Richtung, auf der rechten Spur fahrenden LKW in einer Links-kurve überholen und brach den Überholvorgang ...

mehr