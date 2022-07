BPOL NRW: Schlafenden bestohlen und Drogen im Genitalbereich versteckt - Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots) - Nach einem Vorfall am Sonntag, den 17.06.2022, am Haltepunkt Köln-Nippes, sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Ein 24-Jähriger hatte eine Bierdose aus dem Fenster der S11 entleert, deren Inhalt in die Augen eines Kindes gelangte. Anschließend soll er einen unbekannten Reisenden gewürgt haben. Nun ...

