Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - IPhone entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 29.03.2022 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr wurde Am Limburgweg in Bad Dürkheim ein IPhone 6S entwendet. Die bislang unbekannten Täter nahmen das Handy an sich, dass ein 63-Jähriger beim Beladen seines PKW vorsichtshalber, an einem sicherem Platz vor seinem Wohnhaus, abgelegt hatte. Beim Losfahren vergaß er sein Handy wieder einzustecken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell