Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Kiosk aufgebrochen (20.07.2022)

Blumberg (ots)

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in einen Kiosk des Panoramabades in der Schwimmbadstraße verschafft und die Tageseinnahmen entwendet. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 41066, zu melden.

