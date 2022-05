Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte Täter stehlen Musikbox und Tablet von Floß auf der Ems

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntag (22.05.22), 18.30 Uhr und Montag (23.05.22), 05.00 Uhr unerlaubt Zugang zu einer Hütte auf einem Floß verschafft. Die Hütte liegt innenstadtnah an einem Bootsanleger an der Ems am Timmermannufer auf Höhe der Hausnummer 144. Der Anlegeplatz ist von einem Stacheldrahtzaun umgeben. Die Täter gelangten auf bisher ungeklärte Weise zum Bootsanleger sowie auf das Floß und stahlen eine Musikbox sowie ein Tablet. Der Beutewert liegt im dreistelligen Eurobereich. Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell