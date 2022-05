POL-ST: Ibbenbüren, Lkw-Gespann kontrolliert, Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Rheine-Mesum (ots) - Am Freitag (20.05.2022) zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr ist es auf der Holländerstraße in Höhe des Lidl-Marktes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die genaue Unfallstelle befand sich an der Mauer des dortigen Marktes gegenüber des Fußwegs zur Rolinerstraße. Der Fahrzeugführer eines grünen Audi 80 bog von der von der Dechant-Römer-Straße in die Holländerstraße ein. Vermutlich verlor er die ...

mehr