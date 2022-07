POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte stehlen einen Ford Tourneo (20.07.2022)

Trossingen (ots) - 15.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, im Solweg ereignet hat. Ein 78-jähriger Fahrer eines Lastwagens war auf dem Solweg in Richtung Mischanlage unterwegs. In einer Engstelle streifte der Mann einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi A4 ...

mehr