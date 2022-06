Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: 60-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Heppenheim (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann aus Bensheim wurde am Donnerstag (09.06.) bei einem Arbeitsunfall in der Von-Humboldt-Straße tödlich verletzt. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 10.10 Uhr über den Vorfall in einer Halle im Fachmarkt für Landhandel informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand fielen Gebinde mit gepressten Streuballen, die auf Paletten gestapelt waren, auf den 60-jährigen Lagermitarbeiter herab. Wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte, muss noch geprüft werden. Kriminalpolizei (K 10), wie auch das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt, haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurde die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik eingeschaltet.

