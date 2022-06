Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Geld aus Einfamilienhaus gestohlen

Lampertheim (ots)

Durch Geräusche sind am frühen Donnerstagmorgen (09.06.) Bewohner eines Hauses in der Glefsweilerstraße wach geworden. Das Gefühl, dass Unbekannte im Haus waren, hat sich schnell bestätigt. Bei der Nachschau wurde das Fehlen von Geld festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnisse konnten die Täter zwischen 5.40 Uhr und 6.15 Uhr über die Eingangstür ins Haus eindringen.

Wer an dem Morgen verdächtige Personen bemerkt hat, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

