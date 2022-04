LPI-SHL: Unfall Pkw alleinbeteiligt - Fahrer schwer verletzt

Floh (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, einen in der Bahnhofstraße in Floh abgestellten Hyundai. Der Wagen war in der Einfahrt des 61-jährigen Geschädigten geparkt. Wie die Täter den Wagen entwenden konnten, ist bislang unklar. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch bei der Meininger Polizei unter der ...

