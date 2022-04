LPI-SHL: Einbruch und Sachbeschädigung

Bad Salzungen (ots) - Am Gründonnerstag führte die Polizei in der Mittagszeit eine stationäre Verkehrskontrolle in der Werrastraße in Bad Salzungen durch. Hier wurde ein Fahrer eines Pkw Citroen festgestellt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein an der Kontrollstelle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde mit dem 41-jährigen Fahrer eine ...

