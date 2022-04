Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Bad Salzungen (ots)

Am Karfreitag wurde der Polizeiinspektion Bad Salzungen mitgeteilt, dass in den letzten zwei Wochen in mehrere Keller in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen eingebrochen wurde. Aus einem Kellerverschlag wurden verschiedene Werkzeuge, mehrere Paar Schuhe und ein Kofferset entwendet. Die Eigentümer der anderen Keller werden derzeit noch ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell