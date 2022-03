LPI-J: Schmierereien in der Schule

Weimar (ots) - Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursachten ein oder mehrere Täter an einem Lagerobjekt des Weimarer Kommunalservices. Mit einem nicht bekannten Gegenstand wurden während des vergangenen Wochenendes an dem Lager Türen und Fenster aufgehebelt. Zudem wurden, vermutlich um unentdeckt zu bleiben, mehrere Lampen zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

