LPI-J: Lager aufgebrochen

Apolda (ots) - Ein 64jähriger VW-Fahrer befuhr am 14.03.2022, gegen 13:45 Uhr in Apolda die Niederroßlaer Straße. Vor ihm fuhr im Pkw Mercedes ein 71jähriger. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen, was der Fahrzeugführer des VW zu spät bemerkte und in der Folge auffuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

