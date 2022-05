Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb flieht alkoholisiert mit Motorroller

Ebeleben (ots)

Am 29.04.2022 gegen 20:20 Uhr wurde ein Ladendieb in einem Supermarkt in Ebeleben gemeldet. Dieser löste beim Verlassen des Geschäfts den Diebstahlalarm aus und entfernte sich. Im Rahmen der Prüfung konnten die Einsatzkräfte einen 16-jährigen auf einen Motorroller antreffen, auf den die zuvor erlangte Personenbeschreibung zutraf. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche 10 Flaschen Bier entwendet hatte. Da er mit einem Kraftfahrzeug angetroffen wurde, erfolgte ein Atemalkoholtest, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der genutzte Motorroller nicht ordnungsgemäß versichert war, das angebrachte Kennzeichen nicht an das Fahrzeug gehörte und der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Mit ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Kurz darauf sorgte er allerdings für den nächsten polizeilichen Einsatz, da er nicht damit einverstanden war, den Abend weiter im Freien verbringen zu dürfen. Um seinen Unmut kundzutun, trat er vor das elterliche Auto und entfernte sich. Er konnte schließlich in Sondershausen angetroffen werden und wurde zur weiteren Klärung mit zur Polizeidienststelle genommen. Nachdem mit dem Jugendamt Rücksprache gehalten wurde, entschied sich der Jugendliche dann zu fortgeschrittener Stunden, den elterlichen Weisungen Folge zu leisten und die Nacht in seinem eigenen Bett zu verbringen. Er muss sich nun umfangreich wegen diverser strafrechtlicher Verstöße verantworten.

